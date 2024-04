LPI-NDH: Zeugenaufruf: versuchter Raub

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Dienstag, gegen 16.35 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Autofahrer die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Gewerbegebiet. Dabei kam es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw eines 35-Jährigen, der die Rudolph-Diesel-Straße befuhr und in die Carl-Zeiss-Straße einbog. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

