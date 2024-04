Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebesgut zurückgegeben und erneut geflüchtet

Bad Langensalza (ots)

Eine bislang unbekannte Täterin entwendete am Dienstag, kurz vor 18.30 Uhr, mehrere Artikel in einem Supermarkt in der Poststraße. Doch der Diebstahl blieb nicht unentdeckt - eine Mitarbeiterin bemerkte die Tat und verfolgte die flüchtige Diebin. Die Frau kehrte daraufhin zum Markt zurück und händigte das Beutegut aus. Anschließend ergriff die Unbekannte erneut die Flucht. Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls. Ob die Frau noch weitere Beute machte, die nicht zurückgegeben wurde, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen. Wer etwas beobachtet hat und Hinweise zur bislang unbekannten Ladendiebin geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0097939

