LPI-NDH: Autos kollidiert

Bad Langensalza (ots) - Am Dienstagnachmittag verselbstständigte sich ein Pkw, der in der Niederhöfer Straße abgestellt war. Das Auto wurde augenscheinlich nicht richtig gegen Wegrollen gesichert, sodass es in der weiteren Folge eigenständig davon rollte und mit einem anderen geparkten Pkw kollidierte. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

mehr