Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Gefährdung des Straßenverkehrs - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Am Sonntagmorgen, 05.05.2024, gegen 05:20 Uhr kam ein 62-jähriger Eppelsheimer glücklicherweise mit einem Schrecken davon, als er in der Friedrichstraße in Alzey mit seinem Motorrad über ein Verkehrsschild fuhr.

Das Umleitungsschild (2x2 Meter), welches an einem Mast befestigt war, lag auf der Fahrbahn und wurde augenscheinlich mutwillig dort abgelegt oder umgeworfen.

Das Motorrad hob kurz ab, konnte anschließend aber unfallfrei durch den 62-Jährigen unter Kontrolle gebracht werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, welche beobachtet haben, wer das Verkehrsschild auf die Fahrbahn gelegt oder umgeworfen hat.

Hinweise werden bei der Polizeiinspektion Alzey telefonisch unter der 06731-9112500 oder auch per E-Mail, pialzey@polizei.rlp.de, entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell