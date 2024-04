Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeuge nach Verkehrsunfallflucht gesucht!

Ober-Lautenbach (ots)

Am 28.04.2024 in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:55 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz in der Straße "In der Wolfshecke" eine Verkehrsunfallflucht. Ein orange/brauner Kleinwagen fuhr rückwärts aus einer Parklücke heraus und stieß dabei gegen das Fahrzeug der Geschädigten, welches neben ihm abgestellt war. Hierbei wurde das Fahrzeuge der Geschädigten an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000,00EUR. Anschließend setzte die bislang Unbekannte ihre Fahrt fort, ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Heppenheim unter der 06252-7060 zu melden.

