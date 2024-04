Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Eberstadt, Verkehrsunfall mit Straßenbahn, 5 Personen verletzt

Darmstadt (ots)

Am 26.04.2024 kam es gegen 16:20 Uhr in Darmstadt-Eberstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn. Ein 50-jähriger Darmstädter befuhr mit seinem Mercedes und zwei Mitfahrern die Heidelberger Landstraße in Richtung Süden. Auf Höhe der Carl-Ulrich setzte er an, um nach links in diese einzubiegen. Dabei übersah er die ebenfalls nach Süden fahrende Straßenbahn und kollidierte mit ihr. Der Mercedes wurde dabei einige Meter zur Seite geschleudert. Alle drei PKW-Insassen und zwei Insassinnen der Straßenbahn wurden leicht verletzt. Vier der Verletzten wurden anschließend für weitere Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden, auch die Straßenbahn wurde beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 20.000.- EUR. Zur Unfallaufnahme musste die Heidelberger Straße in beiden Fahrtrichtungen für etwa 50 Minuten gesperrt werden. Neben mehreren Rettungswagen waren auch Kräfte der Berufsfeuerwehr Darmstadt zur Bergung des verunfallten PKW eingebunden. Berichterstatter: POK Fabijan

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell