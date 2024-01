POL-UN: Unna - Verkehrsunfall zwischen Fußgänger und PKW auf Hertinger Straße

Schwerte (ots) - Am Samstag (06.01.2024) kam es auf der Hörder Straße in Schwerte, Ecke Am Dohrbaum in Höhe eines Discounters, zu einem Unfall zwischen einer Fußgängerin und einem PKW-Fahrer. Dieser war gegen 22 Uhr von dem dortigen Parkplatz nach links auf die Hörder Straße in Richtung Innenstadt abgebogen. Dabei übersah der 35-jährige Mendener die 57-jährige Fußgängerin aus Schwerte. Verletzt musste sie in ...

