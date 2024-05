Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung vom 26.05.2024

PI Verden/Osterholz (ots)

- Bereich LK Verden:

Verkehrsunfall bei Starkregen

Verden - Am Samstagabend kam es örtlich zu starken Regenfällen im Landkreis Verden. Eine 33jährige Autofahrerin aus der Region Hannover wurde auf der BAB 27 bei Verden-Nord, in Fahrtrichtung Hannover, derart von den Regengüssen überrascht, dass sie auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Der Mercedes prallte in die Schutzplanken. Verletzt wurde niemand. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Bereich LK Osterholz-Scharmbeck:

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Schwanewede - Auf der Meyenburger Straße in Schwanewede kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Eine 51jährige Pkw-Fahrerin aus Schwanewede beabsichtigte mit ihrem Mercedes die Meyenburger Straße von der Straße Vorberg geradeaus zu passieren. Dabei übersah sie vorfahrtberechtigten Motorradfahrer, der aus Richtung Meyenburg kam. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, durch den der 23jährige Yamaha-Fahrer über den Pkw hinweg auf die Fahrbahn und den anliegenden Gehweg geschleudert wurde. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt und mit Schürfwunden und einer Beinverletzung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am beteiligten Pkw Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von mehrere Tausend Euro, das beteiligte Motorrad war mit einem Totalschaden nicht mehr fahrbereit.

Geparktes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Osterholz-Scharmbeck - Am Freitag, zwischen 04:30 Uhr und 15:30 Uhr, wurde der auf einem Parkplatz in der Reiswerkestraße abgestellte Pkw VW Polo eines 55-jährigen Geschädigten durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne eine Schadenregulierung zu ermöglichen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Osterholz unter Tel. 04791-3070 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell