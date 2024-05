Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N.-Bochingen/ Lkr. Rottweil) Vandalismus auf dem Kindergartengelände - Zeugenaufruf (30.04.-01.05.2024)

Oberndorf a.N.-Bochingen (ots)

Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter im Zeitraum von Dienstag, 30.04.2024, bis Mittwoch, 01.05.2024, eine Sachbeschädigung auf dem Gelände des Bochinger Kindergartens in der Scheuergasse begangen. Die Unbekannten beschmierten die Fensterscheiben mit einem Permanentstift und kokelten die Spielgeräte im Garten an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Hinweise auf die Vandalen erbittet die Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0.

