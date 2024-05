Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Unbekannter schlägt mit Stock auf einen 40-Jährigen ein- Zeugen gesucht (06.05.2024)

Rottweil (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10.45 Uhr, sind zwei Männer auf dem Gehweg entlang der Justizvollzugsanstalt in der Nähe der Straße "Kriegsdamm" aneinandergeraten, wobei ein 40-jähriger Mann Verletzungen davontrug. Der 40-Jährige kam aus bislang nicht bekannten Grund mit einem unbekannten Mann in Streit, in dessen Verlauf schlug der Unbekannte mit einem Stock auf den Kopf seines Kontrahenten ein. Ein beherzter Zeuge ging dazwischen und versuchte zu schlichten. Als der 40-Jährige zu Boden ging, ließ der Schläger von ihm ab und flüchtete in Richtung des Kreisverkehrs beim Supermarkt "Norma". Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Eine Beschreibung des unbekannten Täters liegt der Polizei aktuell noch nicht vor. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Schläger geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, zu melden.

