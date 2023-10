POL-PDPS: Zweibrücken - Zwei Trunkenheitsfahrten

Zweibrücken (ots) - Zeit: 08.10.2023, 13:00 Uhr - 15:25 Uhr Ort: Zweibrücken, Fasaneriestraße 53. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand mit Front in Richtung Innenstadt geparkten schwarzen Fiat Punto am linken Außenspiegel und entfernte sich anschließend unerlaubt in Richtung Innenstadt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Hinweise auf ...

mehr