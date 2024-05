Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kind fährt gegen Auto (04.05.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen hat sich ein fahrradfahrendes Kind zugezogen, als es am Samstag, gegen 11 Uhr in der Schliffkopfstraße gegen ein Auto gefahren ist. Der 7-Jährige bog mit seinem Fahrrad vom Hölzleweg in die Schliffkopfstraße ein und kam dabei zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr gerade eine 54-jährige VW-Golf-Fahrerin heran und erkannte die Gefahr. Sie bremste zuvor noch bis zum Stillstand ab, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht vermeiden. Der Junge wurde zur weiteren Abklärung mit leichten Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Sachschaden von etwa 800 Euro.

