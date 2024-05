Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oppenau - Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Oppenau (ots)

Am Samstagabend kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer leichte Verletzungen erlitt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr der 26-jährige Honda-Lenker die K5370 aus Richtung Oppenau kommend in Fahrtrichtung Lierbach. Dort kam er in einer Kurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und stürzte. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell