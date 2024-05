POL-OG: Durmersheim - Geflüchtet: Fahrerfahrer schwer verletzt, Hinweise erbeten

Kehl (ots) - Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagnachmittag in einem Schnellimbiss in der Straßburger Straße haben die Beamten des Polizeireviers Kehl ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge sollen zwei Jugendliche gegen 17 Uhr in Streit geraten sein. Hierbei soll ein 15-Jähriger seinen 17 Jahre alten Kontrahenten mit einem Faustschlag verletzt haben. Die Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand der ...

