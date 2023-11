Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Schmierereien in Kleinreinsdorf

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf/Kleinreinsdorf: An Bushaltestellen, Firmengebäuden, Werbetafeln und Stromkästen verewigten sich bislang unbekannte Täter mit schwarzer Farbe, so dass nunmehr die Polizei ermittelt. Offenbar von Montag (27.11.2023) zu Dienstag (28.11.2023) schmierten die Unbekannten diverse rechtsgerichtete Symbole und Schriftzüge an die Gebäude und Örtlichkeiten. Zudem konnten mehrere Buchstabenfolgen festgestellt werden, welche sich gegen die Polizei richten. Wer hinter den Schmierereien steckt ist unbekannt. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 03661 / 6210 an die PI Greiz zu wenden. (Bezugsnummer 0311061/2023 ) (RK)

