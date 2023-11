LPI-G: Geschwindigkeit kontrolliert

Altenburg (ots) - Göllnitz: Im Zeitraum vom 26.11.-27.11.2023 machten sich unbekannte Sachbeschädiger im Ortsteil Zschöpperitz an einem in der Teichstraße abgestellten Pkw Ford zu schaffen. Offenbar mit einem spitzen Gegenstand zerstachen die Täter einen Reifen. Die Altenburger Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise dazu unter der Tel. 03447 /4710 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 ...

