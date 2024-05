POL-OG: Muggensturm - Unfallflucht

Durbach (ots) - Am frühen Donnerstagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Gegen 19:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger VW-Lenker die K5305 in Richtung Nesselried. Kurz vor einer Kurve überholte dieser wohl einen vorausfahrenden Pkw und kam offenbar beim Wiedereinscheren am Kurvenausgang von der Fahrbahn ab. In Folge dessen kollidierte sein Fahrzeug mit der dortigen Leitplanke, sodass das rechte ...

