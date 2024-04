Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Tresor samt Inhalt aufgefunden - Polizei sucht Eigentümer/in

Hameln (ots)

Bereits am Sonntag, 03.03.2024, wurde im Uferbereich der Weser in Höhe der Fischbecker Landstraße/ Reherweg in Hameln, durch einen Spaziergänger ein weißer Tresor aufgefunden. In diesem befanden sich mehrere Schmuckstücke, sowie ein Schlüssel. Der Spaziergänger meldete den Fund daraufhin der Polizei.

Möglicherweise stammt der Tresor aus einem Diebstahl und wurde durch den oder die Täter am Weserufer entsorgt. Einer konkreten Tat konnte dieser bislang nicht zugeordnet werden.

Sachdienliche Hinweise zur Herkunft des Tresors sowie dessen Inhalt, beziehungsweise zum/zur Eigentümer/in, nimmt die Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 entgegen.

