POL-VER: ++ Nach Eindringen in Wohnhaus: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest ++ Motorrad entwendet ++ Vorfahrt missachtet ++

LANDKREIS VERDEN

Nach Eindringen in Wohnhaus: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Achim/Baden. In der Nacht auf Donnerstag nahm die Polizei Achim einen 28-jährigen Mann fest, der in Verdacht steht, zuvor in ein Wohnhaus eingedrungen zu sein. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte der Mann gegen 2 Uhr in der Früh zunächst ein an der Straße Auf der Heide geparkten Pkw, der offenbar unverschlossen war, durchsucht. Er fand in dem Auto einen Haustürschlüssel, mit dem es ihm gelang, in das dortige Wohnhaus einzudringen. In dem Haus wurde der Eindringling offenbar derart von einem Hund verschreckt, dass der Mann sich vor dem Vierbeiner in Sicherheit bringen wollte und in einem Raum versteckte. Als der Bewohner des Hauses aufmerksam wurde und den ungebetenen Gast ansprach, ergriff dieser ohne jegliche Beute die Flucht durch angrenzende Gärten, wo er kurze Zeit später durch die alarmierte Polizei gestellt und festgenommen werden konnte. Gegen den 28-jährigen Tatverdächtigen richten sich nun die Ermittlungen. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Motorrad entwendet

Oyten/Sagehorn. Im Laufe des Mittwochs, zwischen 6:30 und 17 Uhr, entwendeten unbekannte Täter ein Motorrad, das auf dem Parkplatz des Bahnhofs in Sagehorn am Schwarzen Weg geparkt war. Von dem schwarzen Krad der Marke Yamaha, das mit einem Lenkradschloss gesichert war, fehlt jede Spur. Hinweise nimmt die Polizeistation Oyten unter Telefon 04207/911060 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Vorfahrt missachtet

Worpswede/Ostersode. Hoher Sachschaden entstand am Mittwochnachmittag gegen 16:15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Nordsoder Straße (L165). Eine 64-jährige Honda-Fahrerin befuhr die Ostersoder Straße (K19) in Richtung Breddorf. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur L165 übersah sie einen von rechts herannahenden und bevorrechtigten 59-jährigen Renault-Fahrer, der einen Zusammenstoß nicht verhindern konnte. Bei dem Unfall blieben beide Beteiligten unverletzt, der Sachschaden an den Fahrzeugen ist jedoch beträchtlich und wird auf rund 11.000 Euro beziffert. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

