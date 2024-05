Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Taschendieb im Supermarkt

Langwedel. Am Dienstagnachmittag ist eine Kundin in einem Supermarkt an der Großen Straße bestohlen worden. Die Frau hatte ihre Handtasche im Einkaufswagen abgelegt. Diese Gelegenheit hat ein unbekannter Täter genutzt und in einem unbeobachteten Moment die Tasche samt Inhalt entwendet, darunter Bargeld, diverse Ausweise, EC-Karten und Fahrzeugpapiere. Vom Diebesgut sowie dem Täter oder der Täterin fehlt jede Spur. Die Polizei rät dazu, Wertgegenstände niemals offen in den Einkaufswagen abzulegen. Geldbörsen gehören in eine verschlossene Innentasche, eng am Körper getragen.

Taschendieb in der Bäckerei

Verden. Unbekannte Taschendiebe haben am Donnerstag gegen 13:30 Uhr in einer Bäckerei am Johanniswall zugelangt. Eine 55-jährige Frau hatte ihre Tasche kurzzeitig unbeaufsichtigt auf der Terrasse zurückgelassen. Bei der Rückkehr war die Tasche verschwunden, darunter der gesamte Inhalt wie Handy, Bargeld und diverse Ausweise. Die Polizei Verden warnt vor Taschendieben und bittet darum, stets wachsam zu sein. Bewahren Sie Ihre Wertgegenstände stets eng am Körper auf, optimal sind verschlossene Innentaschen.

Diebstähle in der Kolberger Straße - Zeugen gesucht

Achim/Baden. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht auf Donnerstag auf zwei Grundstücke an der Kolberger Straße geschlichen. In einem Fall stahlen sie aus einer unverschlossenen Garage diverse Getränke sowie einen Schlagbohrer. Auf einem anderen Grundstück öffneten sie einen Fahrradschuppen gewaltsam, um anschließend zwei Räder sowie mehrere Werkzeuge zu entwenden. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 bei der Polizei Achim zu melden.

Tasche aus Pkw entwendet

Ottersberg/Fischerhude. Auf dem Parkplatz der Grundschule an der Wilhelmshauser Straße stahl am Donnerstagvormittag ein unbekannter Täter eine Tasche aus einem hier geparkten Mercedes. Der Täter hatte zuvor eine Seitenscheibe des Autos eingeschlagen. Zu allem Unglück entwendete der Unbekannte nicht nur die Tasche mit Bargeld, Ausweisen und EC-Karte, zusätzlich kaufte er danach noch mit der EC-Karte ein. Hinweise nimmt die Polizeistation Ottersberg unter Telefon 04205/315810 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Derzeit liegen keine Meldungen vor.

