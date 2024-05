Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Freitag, 10. Mai, wurden gegen 15.10 Uhr, zwei Personen bei einem Verkehrsunfall an der Straße Am Wasserturm verletzt. Eine 82-jährige Frau aus Herzogenrath beabsichtigte das verkehrsbedingt wartende Fahrzeug einer 39-jährigen Übach-Palenbergerin zu überholen. Dabei touchierte sie den Pkw an der hinteren Stoßstange. Durch den Aufprall wurde die 82-Jährige leicht verletzt. Eine 78-jährige Frau, die sich auf dem Beifahrersitz ihres Pkw befunden hatte, zog sich schwere Verletzungen zu. Die beiden Insassen des zweiten Pkw blieben unverletzt. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern weiter an.

