Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 133 vom 12.05.2024

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Heinsberg-Oberbruch - Pedelec aus Garage entwendet

Am 11.05.2024 verschaffte sich gegen 05:30 Uhr eine unbekannte männliche Person gewaltsam Zugang zu einer Garage eines Wohnhauses auf der Deichstraße. Aus der Garage wurde dann ein Pedelec der Marke "Cube" entwendet. Der Täter war etwa 30-40 Jahre alt, trug eine dreiviertellange Jeans, eine Übergangsjacke, dunkle Schuhe, eine dunkle Kappe und führte einen Rucksack mit. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und sicherte Spuren der Tat. Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Heinsberg-Dremmen - Altkleidercontainer in Brand gesetzt

Gegen 01.00 Uhr des 12.05.2024 brannte ein Altkleidercontainer, der auf der Sootstraße abgestellt war. Dieser konnte durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht werden. Ein weiterer Altkleidercontainer wurde durch das Feuer beschädigt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

Selfkant-Tüddern - Autos beschädigt

Zwischen 03.35 Uhr und 03.50 Uhr des 11.05.2024 wurden auf dem Meesweg an zwei Pkw der Marke Opel und einem Mitsubishi jeweils die Außenspiegel beschädigt. Es liegen nach ersten Erkenntnissen Hinweise auf vier Männer vor, die dort auf der Straße entlang gingen und beobachtet werden konnten. Einer der Täter trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Umhängetasche. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung Auch hier die Frage: Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen oder hat etwas beobachtet? Hinweise zu diesem Fall nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02452 920 0 entgegen. Außerdem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Geilenkirchen-Bauchem - Unbekannte dringen in Schule ein

Im Zeitraum vom 07.05.2024 bis zum 11.05.2024 drangen offensichtlich Unbekannte in ein Schulgebäude an der Pestalozzistraße ein. Dabei wurde eine Zugangstür gewaltsam geöffnet. Es liegen noch keine Hinweise auf etwaig entwendetes Gut vor. Die Kriminalpolizei nahm eine Spurensicherung vor.

Geilenkirchen - Mobile Toilette durch Feuer zerstört

An einer frei zugänglichen Baustelle in Höhe "Hommerschen" wurde eine mobile Baustellentoilette in Brand gesetzt. Die Toilette brannte gegen 07.00 Uhr des 11.05.2024 und wurde völlig zerstört. Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf.

Verkehrsunfälle/Verkehrsstraftaten

Übach-Palenberg - Boschelen - Unfall beim Abbiegen

Gegen 20.00 Uhr des 11.05.2024 befuhr ein 32 Jahre alte Herzogenrather mit seinem Ford die Brünestraße in Richtung Roermonder Straße. Dort kam es beim Linksabbiegen in Richtung Merkstein zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Krad eines 53-jährigen aus Übach-Palenberg. Der Kradfahrer musste wegen seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Krad Piaggio und der Pkw wurden leicht beschädigt. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf und die weiteren Ermittlungen werden beim Verkehrskommissariat in Heinsberg geführt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell