POL-K: 240328-3-LEV Rollerfahrer gestürzt - Zeugensuche nach schwarzem SUV

Nach einem Verkehrsunfall mit einem beteiligten Roller-Fahrer (56) am Mittwochmorgen (27. März) in Leverkusen-Manfort sucht die Polizei derzeit nach der Fahrerin eines mutmaßlich schwarzen SUV.

Ersten Ermittlungen zufolge wollte der 56-Jährige gegen 8 Uhr mit seinem Kleinkraftrad von der Syltstraße nach links auf die Gustav-Heinemann-Straße abbiegen. Als ihm dann der mutmaßlich bei "Rot" in die Kreuzung fahrende Wagen entgegengekommen sein soll, bremste der Mann unvermittelt ab und stürzte. Dabei erlitt der Leverkusener leichte Verletzungen, die anschließend ambulant in einer Klinik versorgt wurden. Der SUV dagegen soll seine Fahrt in Richtung Schlebusch fortgesetzt haben.

Hinweise zur Fahrerin und/oder zum Verbleib des gesuchten SUV nimmt die Polizei Köln telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (al/kk)

