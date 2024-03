Polizei Köln

POL-K: 240328-1-K Jugendlicher am Mülheimer Hafen leblos aufgefunden - Weiterer Haftbefehl gegen 20-jährigen Kölner vollstreckt

Köln (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 10. und 13. März https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5731831 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5734294

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Donnerstagmorgen (28. März) gegen 7 Uhr haben Polizisten im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (Bayern) einen Haftbefehl des Amtsgerichts Köln gegen einen 20-jährigen Kölner wegen des dringenden Verdachts des gemeinschaftlichen Mordes vollstreckt. Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am Sonntag (10. März) mit drei bereits festgenommenen Männern (18, 20, 26) einen 15-Jährigen im Kölner Ortsteil Mülheim getötet zu haben. Gegen die drei mutmaßlichen Mittäter hatte die Staatsanwaltschaft Köln bereits entsprechende Haftbefehle erwirkt. Der 20-jährige Beschuldigte, der sich aus privaten Gründen in Bayern aufhielt, wird dort heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Weitere Auskünfte können derzeit mit Blick auf die laufenden Ermittlungen der Mordkommission nicht erteilt werden. (cs)

