Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Rotenburg nach unbekannten Wohnungseinbrechern

Delmenhorst (ots)

Nach dem Einbruch in ein Wohnhaus an der Sauveterrer Straße in Sottrum, der sich im vergangenen Jahr ereignet hat, wenden sich die Ermittler der Rotenburger Polizei mit Aufnahmen einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise.

Auf den Bildern der Videoaufzeichnung sind zwei Täter zu erkennen. Der kleinere der beiden trug zur Tatzeit einen sehr auffälligen, langen Bart, der durch ein Zopfgummi oder einen Ring zusammengehalten wurde.

Der zweite Täter ist nahezu vollständig maskiert.

Der Täter mit dem Bart dürfte ungefähr 165 cm groß sein. Sein Komplize ist mit etwa 185 cm deutlich größer.

Die Bilder der Videoüberwachung können unter diesem Link abgerufen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/59459/5692180

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass die Täter nicht aus dem Landkreis Rotenburg stammen und es sich um überörtliche Täter handeln dürfte. Deshalb wird die Fahndung auch überregional ausgestrahlt.

Personen, die die Täter kennen oder andere Hinweise geben können, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell