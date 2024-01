Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Hoher Sachschaden durch Diebstahl von Starkstromkabeln in Delmenhorst +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist durch den Diebstahl von Starkstromkabeln in Delmenhorst entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Sonntag, 14. Januar 2024, 22:00 Uhr, bis Montag, 15. Januar 2024, 06:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zum Gelände eines Herstellers von Bodenbelägen in der Ludwig-Kaufmann-Straße. Dafür beschädigten sie ein Zufahrtstor in der Linoleumstraße. Hier entwendeten sie eine bislang nicht bekannte Anzahl an Starkstromkabeln. Hierdurch entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Nahbereich des Werksgeländes gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei in Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

