Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: In Gespräch verwickelt und bestohlen

Lüdenscheid (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:40 Uhr, betrat ein unbekannter Mann eine Autowerkstatt in der Volmestraße. Er hielt ein Plakat in der Hand und verwickelte den anwesenden Inhaber in ein schwer verständliches Gespräch. Das Plakat breitete der Unbekannte in der Folge auf einem Schreibtisch aus. Währenddessen gelang es ihm offenbar einen Beutel mit den Tageseinnahmen der Werkstatt unbemerkt zu entwenden. Der Diebestal fiel dem Geschädigten erst auf, als der Mann weg war. Der Unbekannte wird als ca. 1.80-1.85m groß und mit schwarzen Haaren beschrieben. Er trug eine weiße Jacke und eine dunkle Hose. Im Gesicht hatte er außerdem eine weiße FFP-2 Maske. Hinweise zur Identität des mutmaßlichen Diebes nimmt die Polizeiwache in Lüdenscheid unter 02351/9099-0 entgegen. (schl)

