Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Abgemeldeter Pkw gestohlen

Altena (ots)

Vor einem Haus an der Werdohler Straße wurde ein nicht zugelassener schwarzer Seat gestohlen. Der Wagen wurde erst vor einer Woche gekauft und dann an der Straße in einer Einfahrt abgestellt. Am Mittwoch meldete die Käuferin den Wagen als gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9199-0.(cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell