Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230726 - 0889 Frankfurt - Ginnheim: Uhr vom Handgelenk geraubt

Frankfurt (ots)

(dr) In der Nacht zu Mittwoch (26. Juli 2023) kam es in Ginnheim zu einem schweren Straßenraub, bei dem zwei Täter einem 22-Jährigen eine hochwertige Armbanduhr raubten.

Der Geschädigte befand sich um kurz nach 3 Uhr auf dem Heimweg, als ihn zwei Männer in der Ricarda-Huch-Straße attackierten. In Höhe der Hausnummer 25 sprangen sie unvermittelt aus einem Gebüsch und setzten zunächst Pfefferspray gegen ihn ein. Doch der 22-Jährige wich aus und versuchte, die Flucht zu ergreifen. Jedoch stießen ihn die Männer zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein. Dabei machte einer der Täter auch Gebrauch von einem Schlagstock. Währenddessen gelang es dem zweiten, dem Geschädigten seine Armbanduhr der Marke "Rolex" vom Handgelenk zu entwenden. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Eichendorffstraße. Eine Fahndung nach den beiden Räubern verlief ohne Ergebnis.

Der Geschädigte erlitt bei der Tat Prellungen, Schürfwunden und eine Platzwunde. Alarmierte Rettungskräfte behandelten ihn ambulant.

Die Frankfurter Kriminalpolizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern haben, sich unter der Rufnummer 069 / 755 51499 zu

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell