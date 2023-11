Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen/Wohnmobile mit Farbe beschmiert

Menden (ots)

Am Parkplatz an der Kaiserstraße/Bodelschwinghstraße brachen Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag, 17:00 Uhr und Mittwochmorgen, 06:45 Uhr in einen Opel Movano einer Firma ein. Die Täter brachen dafür gewaltsam das Schloss der Heckklappe auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden mehrere elektronische Werkzeuge, darunter Bohrmaschinen, Trennschleifer und Sägen gestohlen. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. (schl)

Unbekannte haben zwischen Dienstagmittag und Mittwochabend zwei Wohnmobile mit Farbe besprüht. Die beiden Fahrzeuge standen an einem Seitenstreifen in der Straße am Stuckenacker geparkt. Hinweise auf mögliche Täter liegen der Polizei bislang nicht vor. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell