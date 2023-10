Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - BMW X5 gestohlen - Zeugen gesucht

Herzlake (ots)

Von Freitag 20.50 Uhr auf Samstag 5.00 Uhr kam es in der Straße Am Telegenkamp zu einem Diebstahl. Dabei entwendeten bislang unbekannte Täter einen grauen BMW X5, welcher neben einer Garage stand. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. In derselben Nacht versuchten unbekannte Täter gegen 1.26 Uhr ein weiteres Fahrzeug in der Straße Binsenweg zu entwenden. Dort stand in der Hofeinfahrt ein Audi Q3 sowie ein Hyundai Santa Fe. Entwendet wurde jedoch in diesem Fall keines der beiden Fahrzeuge. Ob die beiden Vorfälle im Zusammenhang stehen, wird derzeit noch ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Haselünne unter der Rufnummer 05961 958700 entgegen.

