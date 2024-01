Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers in Ganderkesee +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Unbekannte haben am Samstag, 13. Januar 2023, in Ganderkesee einen Aufsitzrasenmäher vom Gelände eines Herstellers von Medizintechnik entwendet. Es werden Zeugen gesucht.

Zwischen 23:30 und 23:45 Uhr beschädigten sie ein Schloss am Einfahrtstor in der Rudolf-Diesel-Straße und gelangten aufs Gelände. Hier schoben sie im hinteren Bereich mit Gewalt das Tor einer Garage auf, in der sich der Rasenmäher befunden hat. Für den Abtransport des Aufsitzrasenmähers wird ein größeres Fahrzeug zum Einsatz gekommen sein. Es entstanden Schäden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Wer im angegebenen Zeitraum im Gewerbegebiet zwischen Oldenburger Straße und Autobahn 28 verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

