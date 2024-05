POL-HS: Streit endet in Körperverletzung/Polizei sucht Zeugen

Wassenberg (ots) - Bislang unbekannte Täter öffneten zwischen dem 4. Mai (Samstag) und dem 7. Mai (Dienstag) gewaltsam mittels einer herbeigeführten Explosion mehrere Fächer einer Paketstation an der Weilerstraße. Anschließend entwendeten sie daraus nach ersten Erkenntnissen ein Paket mit bislang unbekanntem Inhalt. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Tat auf. Diese dauern zurzeit noch an. Rückfragen bitte an: ...

mehr