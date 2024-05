POL-HS: Besucher ins Gesicht geschlagen/Zeugensuche

Selfkant-Hillensberg (ots) - Aus dem unverschlossenen Anbau eines Hauses an der Michaelstraße wurde in der Nacht zu Donnerstag (9. Mai) ein Pedelec entwendet. In derselben Nacht stahlen unbekannte Täter auch aus einem weiteren Haus an der Michaelstraße zwei Pedelecs aus einer Scheune. Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Taten aufgenommen und prüft in diesem Rahmen auch mögliche Zusammenhänge. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle ...

