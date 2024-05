Selfkant-Saeffelen (ots) - Ein Pkw, dieser stand in einer Einfahrt an der Selfkantstraße, wurde durch unbekannte Täter zerkratzt. Diese besprühten das Fahrzeug zudem mit Graffiti in roter Farbe. Die Tat wurde in der Nacht zum 8. Mai (Mittwoch) begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

