Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Geilenkirchen-Gillrath (ots)

Eine 69-jährige Frau aus dem Selfkant beabsichtigte am 12. Mai (Sonntag), gegen 15 Uhr, die Bahnschienen an der Örtlichkeit An der Burg / Marienstraße mit dem Fahrrad zu überqueren. Dabei verkeilte sich der Fahrradreifen in den Gleisen und sie stürzte zu Boden. Durch den Sturz zog sich die Frau schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

