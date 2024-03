Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Autos angegriffen

Erfurt (ots)

Am vergangenen Wochenende hatten es Diebe in der Erfurter Innenstadt gleich auf mehrere Autos abgesehen. In der Nähe des Juri-Gagarin-Rings zogen zwei Unbekannte an den Türen verschiedener Autos. Als jedoch eine Alarmanlage losheulte, bekamen sie flinke Füße und verschwanden. Brachialer gingen Diebe am Schmidtstedter Ufer vor. Hier zerschlugen sie die Scheiben von zwei Autos. Aus dem Inneren stahlen sie Schlüssel und Dokumente. Aus einem anderen VW wurde eine Musikbox im Wert von über 700 Euro gestohlen. Auch ein Mercedes geriet in das Visier von Langfingern. Nachdem sie sich an dem Schloss zu schaffen gemacht hatten, ließen aus dem Innenraum diverse Elektronikartikel verschwinden. Der Sachschaden beträgt insgesamt ca. 250 Euro. (SE)

