Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Strafanzeigen nach Vorfahrtsverstoß

Erfurt (ots)

Am Sonntag meldete sich ein Flüchtiger selbst bei der Polizei. Der 33-Jährige hatte in der Leipziger Straße einem Hyundai die Vorfahrt genommen, als er aus einer Einfahrt gefahren war. Als ihn der betroffene 74-jährige Fahrer kurz darauf an einer Tankstelle zur Rede stellen wollte, legte er den Rückwärtsgang ein und fuhr mit seinem Peugeot auf den Hyundai auf. Anschließend flüchtete er. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 800 Euro. Der Unfallverursacher meldete sich Stunden später betrunken bei der Polizei. Eine Blutprobe muss nun klären, ob er bereits während des Unfalls mit den gemessenen 1,7 Promille alkoholisiert war. Gegen den 33-Jähirgen wird wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell