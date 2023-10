Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Unfallfluchten

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer hat am Samstag (28.10.23) einen blauen VW Golf am Raiffeisenring in Buldern beschädigt. Zwischen 00.00 Uhr und 7.30 Uhr liegt die Unfallzeit. Der Verursacher fuhr weiter.

Ebenfalls nicht um seine Anschlusspflichten kümmerte sich am Samstag (28.10.23) ein unfallbeteiligter Autofahrer. Gegen 7.45 Uhr befuhr eine 21-jährige Nottulnerin die Kreisstraße 13 im Bereich Dülmen-Limbergen in Fahrtrichtung L551. Ein entgegenkommender weißer Lastkraftwagen verstieß gegen das Rechtsfahrgebot und stieß mit dem Fahrzeug der Nottulnerin zusammen. Hierbei wurde der linke Seitenspiegel erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend in Fahrtrichtung Nottuln/Darup.

Bereits am Freitag (27.10.23) beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Elsa-Brändström-Straße einen schwarzen Mercedes Viano. Das Auto stand zwischen 7.45 Uhr und 13.15 Uhr auf dem Parkplatz der Sporthalle der Hermann-Leeser-Realschule. Auch hier fuhr der Verursacher weg.

Einen Schaden hinterließ ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag (26.10.23) an einem roten Kia Sportage an der Halterner Straße. Zwischen 19.15 Uhr und 20 Uhr stand das Auto auf dem Combi-Parkplatz. Der Verursacher fuhr weg.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell