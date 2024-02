Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verfolgungsfahrt endet glücklicherweise ohne Schaden

Mutterstadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag sollte ein 43-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Jockgrim in der Ludwigshafener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Beim Erblicken der Anhaltekelle missachtete er das Anhaltesignal und fuhr in Richtung Ludwigshafen davon, teilweise mit einer Geschwindigkeit von weit über 100 km/h. Im Rahmen der Verfolgung durch mehrere Streifenwägen bremste der Verkehrsteilnehmer mehrfach bis zum Stillstand ab, um danach wieder zu beschleunigen. Erst durch weitere Unterstützungskräfte konnte der Pkw in der Bruchwiesenstraße in Ludwigshafen gestoppt werden. Zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer kam es offensichtlich nicht. Da bei dem 43-jährigen Mann Anzeichen auf eine psychische Erkrankung vorlagen, wurde er nach der Entnahme einer Blutprobe in eine Fachklinik verbracht. Hinweise auf die Einnahme von alkoholischen Getränken konnte keine erlangt werden. Der Führerschein des 43-jährigen wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell