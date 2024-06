Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Heckscheiben eingeschlagen

Riede. Unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Dienstag die Heckscheiben zweier Fahrzeuge ein, die auf dem Betriebshof einer Firma an der Bremer Straße abgestellt waren. Anschließend stahlen die Diebe aus dem Firmenfahrzeugen diverses Werkzeug. Ähnlich gingen die Unbekannten an der Felder Dorfstraße vor, wo sie ebenfalls einen Firmenwagen einer anderen Firma gewaltsam öffneten, um auch hier anschließend Werkzeug zu stehlen. Das Polizeikommissariat Achim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Kein Diebesgut erlangt

Emtinghausen. In der Nacht auf Dienstag hat ein unbekannter Täter versucht, Diebesgut aus einem an der Deichstraße geparkten Firmenwagen zu erlangen. Er schlug die Seitenscheibe des Transporters ein und durchsuchte den Wagen nach möglichem Stehlgut, wurde aber offenbar nicht fündig. Ohne Beute ließ er den beschädigten Transporter zurück. Das Polizeikommissariat Achim bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden.

Fahrzeugbrand in Baden

Achim/Baden. Während der Fahrt bemerkte am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr ein 50-jähriger Opel-Fahrer eine Qualmentwicklung im Motorraum. Der Mann stoppte den Wagen auf der Straße Hainkämpe und brachte sich in Sicherheit, kurze Zeit später schlugen schon offene Flammen aus dem Motor. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Pkw daraufhin ab. Verletzte waren letztlich nicht zu beklagen, der Opel war jedoch nicht mehr zu retten, es entstand ein Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden.

A1: Hoher Sachschaden

Ottersberg. Hoher Sachschaden entstand am Dienstag gegen 18:30 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A1 Richtung Hamburg. Ein 41-jähriger Fahrer eines Transporters beabsichtigte nahe der Anschlussstelle Posthausen, einen Sattelzug zu überholen. Aus ungeklärter Ursache kollidierte er jedoch mit dem Lkw, geriet daraufhin ins Schleudern und kam letztlich mit dem schwer beschädigten Transporter auf der Fahrbahn zum Stehen. Der 41-Jährige erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Zwei Verletzte

Schwanewede. Bei einem Verkehrsunfall auf der Ortsstraße wurden am Dienstag gegen 16:15 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Eine 67-jährige VW-Fahrerin war auf dem Hoorner Weg in Richtung Schwanewede unterwegs, als sie im Kreuzungsbereich zur Ortsstraße eine von rechts herannahende und bevorrechtigte 25-jährige Mercedes-Fahrerin übersah. Es kam zum Zusammenstoß beider Autos, die dadurch stark beschädigt wurden und letztlich nicht mehr fahrbereit waren. Beide Frauen erlitten leichte Verletzungen und mussten in Kliniken behandelt werden.

Auffahrunfall in Waakhausen - Vier Verletzte

Waakhausen. Auf der Waakhauser Straße (K11) kam es am Dienstag gegen 17:15 Uhr zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger Fahrer eines Kleintransporters war offenbar unaufmerksam und fuhr auf einen vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Peugeot auf, welcher daraufhin durch die Wucht des Aufpralls auf einen davor stehenden Mini aufgeschoben wurde. Insgesamt galten letztlich vier Insassen der drei Fahrzeuge nach der Kollision als leicht verletzt. Der entstandene Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen ist beträchtlich und liegt bei rund 40.000 Euro. Gegen den Unfallverursacher leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

