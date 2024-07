Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg

Pfungstadt

Darmstadt: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer

Dieburg / Pfungstadt / Darmstadt (ots)

Weil sie unter Alkohol- und Drogeneinfluss am Steuer saßen, müssen sich drei Autofahrer in eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 9 Uhr am Samstagmorgen (29.6.) wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in Dieburg gemeldet. Ersten Erkenntnissen soll ein 41-Jähriger mit seinem Auto die Kreisstraße 128 befahren haben und wollte am Kreisel nach rechts auf die Kreisstraße 126 abbiegen. Hierbei kam er mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dortige Verkehrsinsel auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Der Mann wurde festgenommen und zur Blutentnahme auf die Wache gebracht. Ebenfalls eine Blutentnahme musste ein 65-Jähriger über sich ergehen lassen. Eine Streife der Polizeistation Pfungstadt stoppte den Fahrer eines E-Scooters gegen 15.45 Uhr in der Eberstädter Straße. Bei der Kontrolle fielen den Einsatzkräften körperliche Anzeichen beim Pfungstädter auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Test reagierte positiv auf THC und Kokain. Die Polizisten leiteten ein Verfahren ein. Weil er auch ohne Führerschein unterwegs war, droht einem 45-Jährigen nach seiner Festnahme um 18.45 Uhr in Darmstadt weiterer Ärger. Eine Streife des 3. Polizeireviers hatten den Mann aus Mörfelden-Walldorf nach einem Hinweis in der Otto-Röhm-Straße kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,43 Promille. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

