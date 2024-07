POL-DA: Südhessen: Polizeipräsidium Südhessen startet mit WhatsApp-Kanal

Lorsch (ots) - In der Zeit zwischen Freitagnachmittag (28.06.), 14.00 Uhr und Sonntagnachmittag (30.06.), 14.25 Uhr, kam es in der Nibelungenstraße zu einer mutwilligen Sachbeschädigung eines Autos. Unbekannte zerstachen die vier Reifen eines dort abgestellten schwarzen Renault. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte ...

mehr