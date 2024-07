POL-DA: Darmstadt: Über 30 Mängel an Lastwagen/Polizei untersagt Weiterfahrt

Darmstadt (ots) - Nach einem Autoaufbruch in der Wenckstraße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Um 9.30 Uhr am Sonntagmorgen (30.6.) bemerkten Zeugen die eingeschlagene Fensterscheibe an einem geparkten, schwarzen Volvo und verständigten die Polizei. Ersten Erkenntnissen zufolge durchsuchten die Kriminellen den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Ob sie ...

