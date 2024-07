LPI-J: Einbruch gescheitert

Apolda (ots) - Am Apoldaer Bahnhof wurde gestern ein E-Scooter in der Zeit zwischen 06:20 Uhr und 16:00 Uhr gestohlen. Der 23-jährige Besitzer hatte sein Fahrzeug mit einem Schloss am dortigen Fahrradständer angeschlossen und als er am Nachmittag zurückkehrte, war der Scooter der Marke Xiaomi verschwunden. Die Polizei ermittelt. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeiinspektion in Apolda. (Tel.: 03644/541-0). Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

