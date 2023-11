Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Autofahrer kommt von der Autobahn ab - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 28.11.2023, kurz vor 06:30 Uhr, ist ein Autofahrer auf Höhe Laufenburg von der A98 abgekommen. Der 26-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Eine medizinische Versorgung noch an der Unfallstelle war allerdings nicht von Nöten. Der Fahrer war nach rechts von der Fahrbahn geraten. Sein Auto touchierte ein Schild und prallte anschließend gegen einen Brückenpfeiler. Der entstandene Sachschaden liegt bei jeweils rund 5000 Euro am Pkw und an den Verkehrseinrichtungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell