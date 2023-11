Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Pkw-Fahrerin leicht verletzt durch Verkehrsmanöver

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Buchenbach;]

Am Dienstag, 28. November 2023 gegen 11:20 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Lkw-Fahrer die B31 von Freiburg kommend in Richtung Titisee-Neustadt. Hierbei bog dieser über die zwei durchgezogenen Fahrbahnlinien in den Parkplatz "Posthalde" ein. Dabei übersah der Lkw-Fahrer die entgegenkommende 42-jährige Pkw-Fahrerin. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Pkw-Fahrerin zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Diese wurde durch den örtlichen Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

