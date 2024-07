POL-DN: Räuberischer Diebstahl im Supermarkt

Heimbach (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag (02.07.2024) auf Mittwoch (03.07.2024) in eine Werkstatt in der Straße "In der Hilbach" ein. Nach Angaben des Verantwortlichen müssen die Einbrecher zwischen 20:30 Uhr (Dienstag) und 07:30 Uhr (Mittwoch) zugeschlagen haben. In dieser Zeit öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Mit ihrer Beute, bei ...

