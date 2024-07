Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Autowerkstatt - Spezialwerkzeuge gestohlen

Heimbach (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag (02.07.2024) auf Mittwoch (03.07.2024) in eine Werkstatt in der Straße "In der Hilbach" ein.

Nach Angaben des Verantwortlichen müssen die Einbrecher zwischen 20:30 Uhr (Dienstag) und 07:30 Uhr (Mittwoch) zugeschlagen haben. In dieser Zeit öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Mit ihrer Beute, bei der es sich um mehrere Spezialwerkzeuge sowie elektronische Geräte handelt, entkamen die Täter unerkannt.

Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können oder in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell