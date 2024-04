Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit zwei Haftbefehlen gesucht - Bundespolizei verhaftet 47-Jährigen

Bielefeld (ots)

Einen mit zwei Haftbefehlen gesuchten Polen hat die Bundespolizei am Mittwoch (3. April) am Hauptbahnhof Bielefeld verhaftet. Er verbüßt nun eine Haftstrafe.

Ohne Fahrschein hatte der Mann einen ICE von Hannover nach Bielefeld genutzt. Weil er sich nicht ausweisen konnte, forderte das Zugpersonal die Bundespolizei an. Die Beamten stellten dabei fest, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaften Hannover und Kassel vorlagen. Das Amtsgericht Hannover hatte ihn im November 2023 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 400 Euro verurteilt. Im August des gleichen Jahres hatte ihn bereits das Amtsgericht Kassel zu einer Geldstrafe von 400 Euro wegen Leistungserschleichung in drei Fällen verurteilt. Beide Geldstrafen hatte der Pole ohne festen Wohnsitz ignoriert, was zur Ausstellung der Haftbefehle führte. Weil er die noch offenen 790 Euro nebst Verfahrenskosten von noch einmal rund 400 Euro nicht zahlen konnte, wurde er verhaftet und zur Verbüßung einer 79-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in das Hafthaus Ummeln eingeliefert. Darüber hinaus erwartet ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell